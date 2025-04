Matou a mulher a facadas e deixou filha de 5 anos órfã

Franciele Greff Mentz, uma mulher de 33 anos foi morta a facadas na madrugada deste sábado (12), em Novo Hamburgo (RS).

O companheiro dela, de 31 anos, foi preso em flagrante após confessar o crime ao próprio pai, que o entregou à polícia.