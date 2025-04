'Pressentimento': Raul, morto na estrada, não queria ir à festa

Raul Aquino, 18 anos, foi uma das três vítimas fatais de um acidente de carro na quinta-feira (17), no trajeto entre o Ceará e uma festa no Piauí.

Familiares relataram em entrevista ao jornal Diário do Nordeste que o jovem resistiu ao passeio, mas cedeu à insistência de amigos.