Frente fria já tem momento para chegar no feriadão no Vale

O feriado prolongado, que une a Sexta-feira Santa (18) ao Dia de Tiradentes, celebrado excepcionalmente na segunda-feira (21) este ano, deve ser marcado por mudanças significativas no clima na região do Vale do Paraíba. A chegada de uma frente fria promete trazer instabilidade, com previsão de chuvas e redução nas temperaturas em diversos municípios.

As áreas mais propensas a registrar maior volume de precipitações são o Litoral Norte, a Serra da Mantiqueira e o fundo do Vale do Paraíba, especialmente as cidades próximas à divisa com Minas Gerais. Em Campos do Jordão, onde é esperado um grande fluxo turístico — cerca de 400 mil visitantes —, o tempo instável pode impactar o movimento.