'Doce e gentil': quem era o jovem morto após extrair siso

Juan Paraná, 20 anos, morreu nesta quinta-feira (17) após complicações decorrentes da extração de um dente siso. Natural de Três Lagoas (a 323 km de Campo Grande), o jovem estava internado em estado grave em um hospital de Bauru (SP) há 15 dias.

Amigos e familiares compartilharam homenagens nas redes sociais. Uma conhecida descreveu Juan como "doce e gentil", enquanto uma ex-professora lamentou: "Que notícia triste. Meus sentimentos à família".