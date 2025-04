'Por que isso?', questionou jovem antes de ser executado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo um amigo que acompanhava a vítima, o atirador chegou a pé, encapuzado, e efetuou múltiplos tiros sem pronunciar uma palavra.

Após o crime, fugiu na mesma direção de onde veio. O relato foi repassado à Polícia Militar pela mãe da vítima, acionada pelo amigo após o ocorrido.

O homem foi atingido por três tiros no abdômen, um na coxa, um na mão esquerda e outro no braço direito. Socorrido inicialmente no posto de saúde do Coophavila, foi transferido em estado grave para a Santa Casa, onde permanece internado sob risco de vida.