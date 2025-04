Agora: rodovias para o Litoral Norte têm longos congestionamentos

As rodovias de acesso ao Litoral Norte registraram tráfego intenso nesta sexta-feira (18), com congestionamentos nas principais vias que ligam o Vale do Paraíba às cidades de Caraguatatuba e Ubatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por volta das 19h30, tanto a Rodovia dos Tamoios quanto a Rodovia Oswaldo Cruz apresentavam lentidão em grande parte dos trechos de serra. O movimento foi intenso ao longo de todo o dia.