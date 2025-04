São José Futsal frustra torcida e perde na estreia da LNF

O São José Futsal perdeu por 2 a 0 para o Esporte Futuro de Toledo (PR) na noite desta sexta-feira (18), no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos, na partida de estreia da LNF (Liga Nacional de Futsal) e, também, o primeiro jogo da equipe joseense na temporada.

Com isso, os comandados do técnico Gabriel Oliveira, estreiam mal no torneio e mostram que precisam ainda melhorar.