'Plus de testostenora'? Veja o que Amado Batista usou para casar

O cantor Amado Batista, de 74 anos, buscou auxílio médico para se preparar para a lua de mel com a esposa, a miss Calita Franciele, de 23. O caso foi revelado pelo médico Bernardo Guimarães em entrevista ao podcast Colmeia Cast.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o profissional, o artista procurou orientação antes de se casar com uma mulher 51 anos mais jovem. "Ele casou, está bem, tranquilo. Até dei um plus na testosterona dele para ele passar uma lua de mel feliz", declarou Guimarães, em tom descontraído.