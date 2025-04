Pit Bull que engoliu osso segue internado na UTI veterinária

O animal segue na UTI desde o dia 14 e está com soro de hidratação. Helen disse que ele conseguiu comer um pouco, mas segue com muita inflamação. “Ontem ele foi entubado no final da tarde e precisou de medicação de alto custo. Vamos esperar a resposta do organismo dele. Ele corre risco de morrer”, disse ela.

A família já gastou cerca de R$ 30 mil com o tratamento do cachorro, para salvar a vida de Odin. Para arcar com os altos custos, eles lançaram uma vaquinha para quem puder contribuir. Os valores podem ser enviados por meio da chave Pix (12) 98800-3418, em nome de Helen Cristina da Silva.

“Quem puder nos ajudar com qualquer quantia ou até mesmo compartilhando já estará nos ajudando de todo o coração. Estamos lutando contra o tempo. Sabemos que o melhor a ser feito vai ser feito”, diz a postagem dos tutores.