Farma Conde São José joga mal e perde em casa antes das oitavas

No segundo quarto, os joseenses começaram com muitos erros e viram o Pato ampliar ainda mais a vantagem, que chegou a nove pontos. Entretanto, o time da casa conseguiu, gradualmente, tirar a diferença e novamente ficar na frente do placar. Assim, fechou o período em 46 a 42, quatro pontos de frente.

Após o intervalo, os paranaenses voltaram melhores e, de novo, viraram o placar do jogo. E abriram dez pontos no fim do período: 72 a 62.

Porém, nos últimos dez minutos, mesmo melhorando em quadra, o São José não fez o suficiente para vencer os paranaenses, que terminam esta fase em 14º lugar.