Menina de 6 anos morre com remédio de asma; família acusa erro

Maria Eduarda Ferreira da Silva, 6 anos, faleceu nesta semana após ser medicada durante uma crise de asma no Hospital Municipal de Cidade Ocidental (GO), cidade do Entorno do Distrito Federal.

A família acusa negligência médica, e a Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do caso.