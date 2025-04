Motorista é assaltado por passageiro durante corrida

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista de aplicativo é vítima de um assalto durante uma corrida. Nas imagens, é possível ver o passageiro - que seria o autor do crime - ameaçando o condutor para roubar seus pertences. O local exato onde ocorreu o crime não foi divulgado pelas autoridades.

Nas imagens, duas pessoas aparecem no carro, além do motorista. Enquanto um homem, que está no banco de trás, ameaça o profissional, outro homem aparece, aparentemente, vasculhando o veículo em busca de itens de valor.