VÍDEO: Delegada xinga entregador por ele não subir ao apartamento

A delegada Kari Grazielle Klat, da Polícia Civil do Pará, está sendo investigada pela Corregedoria após agredir verbalmente e tentar agredir fisicamente um entregador de aplicativo na última quarta-feira (16), em Belém. O caso ocorreu no condomínio onde a policial mora, no bairro Parque Verde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram a delegada chamando o profissional de "vagabundo" e gritando frases como "Bora, seu vagabundo, me dá a p**** da comida. Eu paguei". Segundo relatos, ela teria tentado derrubar o entregador da bicicleta e ameaçou dar voz de prisão quando ele tentou registrar a agressão.