Religioso ‘culpa’ entidade por ameaça à fiel por sexo no Vale

A mulher admitiu que, em um primeiro momento e por vontade própria, se envolveu sexualmente com o religioso. Mas quando decidiu terminar o relacionamento, o homem a ameaçou dizendo que as “entidades poderiam expor as fotos dela na internet”. Ele teria dito ainda que as “entidades” ameaçavam matar os pais dela, arrancando-lhes a cabeça, caso a vítima não continuasse transando diariamente com ele.

Com medo das ameaças e da exposição do caso em uma cidade pequena como Bananal, a mulher manteve o relacionamento com o homem. Porém, ela disse que chegou ao limite e decidiu denunciá-lo, gerando a investigação por parte da Polícia Civil.

A mulher confirmou que no local em que a suposta “entidade” fazia sexo com ela havia câmeras de monitoramento, utilizadas para filmar as sessões sexuais.