VÍDEO: Em fuga da PM, homem capota carro e foge pulando em rio

Um homem capotou um carro e pulou no rio Paraíba, em Jacareí, durante uma perseguição policial. Segundo informações, ele está sendo procurado pela Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Viaturas e o helicóptero Águia da PM estão na cidade realizando as buscas ao suspeito, que fugiu nadando pelo rio.