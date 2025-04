Pai e mãe morrem afogados em praia de SP; filho sobrevive

Um casal de turistas de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, morreu afogado em uma praia de Praia Grande (SP) na tarde desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos).

O filho do casal, de 15 anos, também se afogou, mas conseguiu ser resgatado e está internado em pronto-socorro da cidade, no Litoral Sul de São Paulo. O caso aconteceu na praia do bairro de Caiçaras.