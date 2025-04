Rosi é morta pelo ex-marido na frente da filha na saída da igreja

Uma mulher foi morta pelo ex-marido na frente da filha, de 12 anos, na saída da igreja.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (17), na cidade de Nova Esperança (PR).