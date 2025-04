Tragédia: três jovens morrem em acidente a caminho de festa

Três jovens perderam a vida em um acidente a caminho de uma festa nesta última quinta-feira (17), em Fronteiras (PI).

As vítimas estavam em um carro que capotou na BR-230, transportando seis pessoas. Morreram Jofre Dantas, de 28 anos, Raul Aquino, de 18 anos, e Yasmin Andrade, de 24 anos. Já os três sobreviventes foram resgatados e levados para o hospital.