APARECIDA: Páscoa no Santuário Nacional deve atrair 250 mil fiéis

O Santuário Nacional de Aparecida deve receber mais de 250 mil fiéis até a Páscoa, que será celebrada no próximo domingo (20). A Basílica deu início à Semana Santa na tradicional cerimônia do Domingo de Ramos, no dia 13 de abril.

Nesta sexta-feira (18), o Santuário oferece uma “jornada intensa de espiritualidade e oração”, com seis momentos distribuídos ao longo do dia. A Meditação da Via-Sacra ocorreu às 9h e a solene Celebração da Paixão do Senhor, às 15h. Todas as atividades religiosas acontecem no Altar Central da Basílica de Aparecida.