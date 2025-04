Casal de jovens é morto dentro de casa; ex-namorado é suspeito

Um crime bárbaro.

Um casal de jovens namorados foi assassinado na madrugada desta sexta-feira (18), em Feliz (RS).

Raíssa Müller e Éric Richard de Oliveira Turato, de 21 e 24 anos, foram mortos por volta de 1h30. O ex-namorado de Raíssa é suspeito de autoria do crime.