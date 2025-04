VÍDEO: Pai e filho são puxados pelo mar e Águia ajuda em resgate

No início da tarde desta sexta-feira (18), um homem de 42 anos e seu filho, de 9 anos, foram arrastados por uma corrente de retorno na Praia do Tombo, em Guarujá, no Litoral Sul paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A dupla foi salva por um bombeiro que estava em terra e pelo helicóptero Águia da Polícia Militar, sem sinais de afogamento. Ambos são turistas de São Bernardo do Campo (SP) e passam bem.