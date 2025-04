Carro capota na Dutra, em São José, e deixa 4 pessoas feridas

Um carro capotou na madrugada desta sexta-feira (18), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, e deixou quatro pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 3h, na altura do km 144 da pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Todas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde dos envolvidos.