Após desabafo de médica, prefeitura admite ‘instabilidades’

“Orgulho de ser filho dessa mulher incrível e poder me formar médico inspirando-me em uma profissional exemplar como é a minha mãe, a médica do vídeo. Já passou da hora da população jogar junto com os médicos e cobrar os verdadeiros responsáveis, aqueles que estão brincando com a cara do cidadão e ninguém faz nada nesse país”, disse Rafael Augusto, estudante de Medicina em São José dos Campos e atleta universitário. Ele é filho de Ana Paula.