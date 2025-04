Estrela de site adulto é presa por fazer xixi em Bíblia em hotel

A criadora de conteúdo adulto Kelli Tedford, de 24 anos, foi presa em Nova Hampshire, nos Estados Unidos, depois de fazer xixi em objetos de um quarto de hotel, incluindo uma Bíblia. Ela já ficou conhecida anteriormente por ter filmado a si mesma urinando em comida de um supermercado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o NY Post, a jovem, que usa o nome de “Kinki Kelli” no OnlyFans, é acusada de se filmar urinando em um aparelho de ar-condicionado, edredom, cortinas e na Bíblia dentro do quarto. Ela também teria defecado no chão e escondido as fezes na caixa de descarga do vaso sanitário. Agora responde pelo crime de vandalismo.