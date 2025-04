Suspeita de envenenar ovo de Páscoa comprou chocolate disfarçada

O chocolate foi entregue na quarta-feira por um motoboy à mãe do garoto e a suspeita da polícia é de que o alimento estivesse envenenado.

O corpo do menino foi submetido a exame de necropsia no IML (Instituto Médico Legal) de Imperatriz. A Polícia Civil informou que aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte. As autoridades também requisitaram ao IC (Instituto de Criminalística) de Imperatriz a coleta de material para análise laboratorial das vítimas que permanecem hospitalizadas.

Amostras do alimento foram enviadas para análise no Instituto de Criminalística. Mais detalhes do caso não serão divulgados para não atrapalhar as investigações, segundo a polícia.