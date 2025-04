Meninas da Águia e do Burrão iniciam A-2 do Brasileiro; confira

A Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino começa neste final de semana para São José e Taubaté, que jogam contra diferentes adversárias, mas no mesmo dia e horário. Neste domingo (20), as Meninas da Águia recebem o Minas Brasília (DF), a partir das 15h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O time da região, sob comando do técnico Adilson Galdino, quer buscar o acesso para retornar à elite nacional. No entanto, terá dificuldades, já que montou um time jovem, com muitas atletas sub-20 e um investimento mais modesto.