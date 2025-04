Homem mata amigo a facadas após briga por causa de violão

Uma briga entre amigos por causa de um violão terminou em morte.

Um homem foi preso após matar um amigo na madrugada desta sexta-feira (18), em Esmeraldas (MG), depois de uma briga. O autor e a vítima, de 45 e 37 anos, estavam bebendo. Segundo o relato do preso, o amigo queria trocar as cordas do seu violão, contrariando a sua vontade.