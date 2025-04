VÍDEO: Cão tenta alcançar tutora após ser abandonado na rua

Uma cachorra foi flagrada por uma câmera de segurança correndo atrás da moto da tutora que a abandonou em uma rua de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu nesta semana e, no dia seguinte, o animal foi resgatado por uma família que se sensibilizou com a cena. Agora, o animal ganhou um novo lar.