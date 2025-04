Meninas do São José encaram o Maringá em casa pela LBF

As meninas do São José Basket entram em quadra na tarde deste sábado (19), quando recebem o Maringá, a partir das 18h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025 da LBF (Liga de Basquete Feminino). A entrada é gratuita aos torcedores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O time joseense, sob comando do técnico Leandro Leal, vem de derrota em casa por 74 a 70 para o Ourinhos. Agora, estão em quinto lugar na classificação, com 50% de aproveitamento.