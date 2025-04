Marido traído expulsa mulher de casa: 'Eu sou corno'; VEJA VÍDEO

Viralizou nas redes sociais o vídeo gravado por um homem expulsou a esposa de casa ao descobrir que estava sendo traído.

"Eu sou o corno", diz o marido na gravação, enquanto mostra a esposa, que envergonhada cobre o rosto. O homem aparece colocando os bens da esposa na rua. No vídeo, postado pelo jornal 'O Hoje', não é especificada a cidade onde aconteceu a confusão, ocorrida durante esta semana.