Por sexo, religioso dizia que 'entidade' ia matar família da fiel

Preso e investigado no Vale do Paraíba por estupro e violação sexual mediante fraude, um líder religioso ameaçou uma mulher dizendo que uma ‘entidade espiritual’ iria matar a família dela, arrancando a cabeça dos pais, se ela não fizesse sexo com ele todos os dias. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O homem investigado dizia que incorporava uma entidade espiritual e obrigava as vítimas a fazer sexo com ele. Sem consentimento das mulheres, as relações eram fotografadas e filmadas e depois ele chantageava as vítimas de expor as imagens na internet.