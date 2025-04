Adeus, Bru: após desaparecimento, estudante da USP é achada morta

Após três dias desaparecida, a estudante Bruna Oliveira da Silva, de 28 anos, foi achada morta nessa última quinta-feira (16), na zona leste de São Paulo.

Mestranda da USP (Universidade de São Paulo), Bruna foi encontrada morta nos fundos de um estacionamento na Vila Carmosina. Ela havia desaparecido no domingo (13), tendo sido vista pela última vez no terminal de ônibus da estação de metrô Itaquera.

