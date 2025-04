Tarcísio assiste ao Auto de Páscoa da Igreja da Cidade em SJC

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Noite muito inspiradora ao lado do nosso querido governador Tarcísio de Freitas e sua esposa Cristiane que, pela terceira vez, prestigiam com sua presença na Igreja da Cidade de São José dos Campos a nova edição do Auto de Páscoa”, disse Carlito em postagem no Instagram.

O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), também usou as redes sociais para postar uma foto ao lado de Tarcísio e Cristiane no Auto de Páscoa em São José. Na imagem, ele está acompanhado do vice-prefeito, coronel Oliveira Neto, e do pastor Carlito Paes.