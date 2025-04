Homem é achado morto com tiro no rosto em avenida de Caçapava

Um homem morreu baleado no rosto em Caçapava e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio. Policiais militares foram acionados por volta de 0h10, desta sexta-feira (18), para atenderam ocorrência de homem encontrado morto na avenida Expedicionário Manoel Fortunato, na Vila Paraíso.

O acionamento da PM ocorreu por populares que passavam pelo local. Uma equipe foi deslocada para a cena do crime e constatou que a vítima era masculina e tinha um ferimento de arma de fogo no rosto. Não havia documentos que pudessem identificá-la.