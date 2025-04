Filho de policial mata 2 e fere 5 ao abrir fogo em universidade

O filho de um policial fez um ataque a tiros e matou duas pessoas, nesta quinta-feira (17), na Universidade Estadual da Flórida, na cidade de Tallahasse (EUA).

O atirador foi baleado pela equipe de segurança. Outras cinco vítimas ficaram feridas e levadas para o hospital.