Azorra entrega o 1º Embraer E195-E2 da Mongólia para a Hunnu Air

“A chegada do E195-E2 na Mongólia é um desdobramento fundamental para o mercado de aviação da região. A tecnologia avançada da aeronave, com baixos níveis de ruído, eficiência imbatível e conforto incomparável para os passageiros fazem dela a escolha ideal para companhias aéreas que buscam crescer estrategicamente enquanto otimizam custos operacionais”, disse afirma Martyn Holmes, diretor comercial da Embraer Aviação Comercial.

A Azorra continua a trabalhar com a Embraer no fortalecimento da presença do E2 na Ásia após a entrega do primeiro jato E2 da região para a Scoot, em abril de 2024. A chegada da Hunnu Air à crescente rede de companhias aéreas clientes da Azorra destaca a demanda em expansão por aeronaves de nova geração, confortáveis e com baixo consumo de combustível na região.