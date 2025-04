VÍDEO: Turbina de avião suga coelho e motor explode no ar; VEJA

Um avião teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, após um dos motores pegar fogo momentos após a decolagem. O problema teria sido causado por um coelho, sugado por uma das turbinas. O caso aconteceu no último domingo (13). As informações são da ABC News.

Um Boeing 737-800 da United Airlines decolou do aeroporto de Denver, nos EUA, e logo após ganhar altitude, labaredas de fogo surgiram no motor do lado direito da aeronave. O avião estava com 153 passageiros e seis tripulantes a bordo, e tinha como destino Edmonton, no Canadá.