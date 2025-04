PM apreende 10 kg de drogas em casa de Ubatuba; suspeito foge

Policiais militares do 20° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam 10 quilos de drogas em uma casa no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba. A ação aconteceu na quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam denúncia anônima informando que um criminoso armazenava e comercializava entorpecentes em uma residência.