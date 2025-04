Fogo em material plástico incendeia galpão e mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros combateu incêndio em um galpão iniciado em material plástico, em Caçapava, por volta de 20h40 de quinta-feira (17). No local, o fogo atingiu material plástico. Não houve vítimas.

Segundo a corporação, foram utilizados 7,5 mil litros de água para a extinção do incêndio, com nove bombeiros atuando no combate às chamas. Também houve apoio de três agentes da Defesa Civil de Caçapava.