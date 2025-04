VÍDEO: jovem tem carro roubado e, depois, é morto a facadas

Um homem de 20 anos, identificado como Itamar da Silva Cardoso, foi morto a facadas na noite de quarta-feira (16), durante um roubo de veículo em Franca, interior de São Paulo.

O crime ocorreu na Rua Fernando Barbaglia, no Jardim Panorama, e foi registrado por câmeras de segurança.