Morta pelo ex na frente dos filhos, Catarine implorou pela vida

Catarine de Souza Cerqueira, 27 anos, assassinada pelo ex-companheiro, Paulo Sérgio Santos Cerqueira, na manhã de segunda-feira (14), em São João do Cabrito, no subúrbio de Salvador, implorou pela vida. O crime ocorreu horas antes de ela assinar os documentos do divórcio.

Segundo o delegado Ademar Tanner, da 3ª Delegacia de Homicídios, a vítima suplicou para não ser morta. “Ele fugiu com o carro dela após o crime”, relatou o delegado em coletiva na quinta-feira (17). O veículo foi abandonado em Lauro de Freitas, região metropolitana da capital baiana.