Médico veste crianças de super-heróis antes de cirurgias

Um otorrino de Divinópolis, Minas Gerais, está emocionando o mundo com sua abordagem humanizada e lúdica no atendimento a crianças no pré-operatório.

Leandro Brandão Guimarães, que viralizou há dois anos com um vídeo mostrando como transforma pequenos pacientes em heróis e heroínas, acaba de receber o prêmio WEmbrace Awards 2025 em Milão, na Itália.