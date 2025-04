Vingança? Casal é morto com padrão 'máfia' de agir

Um casal chinês foi assassinado a tiros em Roma na noite de segunda-feira (14). Zhang Dayong, 53 anos, e Gong Xiaoqing, 38, foram mortos com disparos na nuca enquanto pedalavam no bairro de Pigneto. A polícia italiana suspeita que o crime tenha conexão com disputas da Tríade Chinesa pelo controle do mercado têxtil.

Os atiradores, ainda não identificados, efetuaram pelo menos seis tiros. O casal estava hospedado na região, que concentra imigrantes chineses.