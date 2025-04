Pagou lanche e acabou espancado por moradores em situação de rua

Um homem de 54 anos foi atacado por dois moradores de rua após pagar um lanche para eles em Toledo, no oeste do Paraná. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (11), em uma praça próxima à rodoviária da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, os suspeitos seguiram a vítima após ela comprar comida em uma lanchonete. Acreditavam que ele carregava valores, mas, durante o assalto, descobriram que a carteira continha apenas documentos.