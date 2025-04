Ligação misteriosa precede morte de criança com ovo envenenado

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quem matou Luís Fernando? Um menino de 7 anos, identificado, morreu após consumir um ovo de Páscoa que pode ter sido envenenado em Imperatriz, no Maranhão, e o caso gerou repercussão. Mas, não se trata de uma morte acidental. E um misterioso telefonema parece ser a chave do mistério.

O ovo foi entregue na casa da família por um motoboy, acompanhado de um bilhete com os dizeres: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa”. Minutos depois da entrega, Mirian recebeu uma ligação anônima em que uma voz feminina afirmou: “Você vai saber quem é”. O episódio está sendo tratado como intencional pelas autoridades.

A Polícia Civil do Maranhão prendeu uma mulher de 36 anos suspeita de envolvimento no crime. Segundo investigações preliminares, o motivo seria uma desavença pessoal. Ela é ex-mulher do atual companheiro da mãe do menino que morreu envenenado. Ela foi presa em um ônibus na cidade de Santa Inês.

A suspeita aguarda interrogatório, e o caso segue sob análise para confirmar a autoria e as circunstâncias do envenenamento.