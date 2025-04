Manthiqueira estreia na temporada fora de casa contra o Mauá

O Manthiqueira de Guaratinguetá inicia neste sábado (19), sua jornada na Quinta Divisão do Campeonato Paulista de 2025. E a Laranja Mecânica terá pela frente o Mauá Futebol Clube, fora de casa, a partir das 15h, no estádio Pedro Benedetti, em Mauá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe de Guaratinguetá está no grupo 3, ao lado de Mauá, Ecus Suzano, Grêmio Mauaense e União Mogi. Os times se enfrentam em turno e returno na primeira fase, onde os dois primeiros colocados se classificam para a segunda fase. Além disso, os dois melhores terceiros colocados entre os três grupos do torneio, também avançam.