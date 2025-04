Mulher sofre convulsão e morre após ataque do próprio Pitbull

Uma mulher de 31 anos, identificada como Stefane Xavier da Silva, faleceu após ser atacada por um cachorro da raça pit bull em Cidade Ocidental, região do Entorno do Distrito Federal, no último domingo (14).

De acordo com relatos da companheira da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado, Stefane teria passado mal e sofrido uma convulsão minutos antes do ataque. O animal, que vivia com a família há nove anos, teria reagido ao estado de saúde da dona, iniciando a agressão.