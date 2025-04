Homem é preso pela morte de mulher na saída da faculdade no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo as investigações, Márcia foi vista pela última vez por volta das 22h24 do dia 17 de março, ao sair do trabalho e seguir para o ponto de ônibus. Imagens do sistema de monitoramento do Centro de Segurança Integrada da Prefeitura de Pindamonhangaba mostraram a vítima acompanhada de um homem desconhecido, que estava em uma motoneta.

Com poucos elementos iniciais, os investigadores deram continuidade às diligências e, com base em análise de imagens, depoimentos e recursos tecnológicos, conseguiram avançar nas apurações. Após representação do delegado responsável pelo caso, a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que estava foragido.

A prisão foi resultado de semanas de trabalho investigativo e ocorreu menos de um mês após o crime. A Polícia Civil informou que seguirá com as apurações para elucidar completamente o caso.