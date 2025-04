'Ex' é presa após dar ovo de Páscoa envenenado: menino morreu

Uma mulher foi presa por suspeita de ter enviado um ovo de Páscoa envenenado à casa de uma família, na noite desta quarta-feira (16). Um menino, de 7 anos, comeu o chocolate e morreu. A irmã dele, de 5 anos, e a mãe, de 32 anos, estão internadas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A suspeita, de 36 anos, é ex-mulher do atual companheiro da mãe do menino que morreu envenenado. Ela foi presa em um ônibus na cidade de Santa Inês.