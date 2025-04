Dom Pedro: em 5 anos, obra de nova escola em São José avançou 10%

Após cinco anos e dois contratos encerrados, a Prefeitura de São José dos Campos não tem nenhuma previsão de quando vai concluir a construção da Efeti (Escola de Formação em Tempo Integral) Dom Pedro - segundo apuração da reportagem, o serviço avançou apenas 10% em todo esse período.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A obra teve início em abril de 2020 e deveria ter ficado pronta em junho de 2021, ao custo de R$ 11,1 milhões. No entanto, em abril de 2021, o contrato com a empresa Litoral Engenharia foi rescindido pela Prefeitura - em um ano, o serviço havia avançado apenas 1,5%, o que representava um total de R$ 167 mil.